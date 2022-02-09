Прокуратура просит 6,5 лет лишения свободы для экс-начальника исправительной колонии в Копейске

В Копейском городском суде прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-15, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Гособвинение просит назначить обвиняемому 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей, с лишением права заниматься должности в правоохранительных органах на срок 5 лет, с лишением специального звания "подполковник внутренней службы".

По версии следствия, в 2018 - 2019 гг. обвиняемый получал от осужденных взятки за возможность пользоваться мобильным телефоном и свободно передвигаться по территории исправительной колонии.