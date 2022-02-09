09 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
компьютер интернет (2010) | Фото: Накануне.RU

"Это тенденция": обманывающие свердловчан мошенники стали уходить в интернет

Мошенники, которые обманывают жителей Свердловской области, стали все больше уходить в интернет. Об этом шла речь на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.
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Напомним, недавно в России зафиксировали рост числа так называемых фишинговых сайтов, где вместо покупки билетов на концерты клиент оформляет подписку на мошеннический сайт. Также злоумышленники рассылают фальшивые объявления с помощью соцсетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты. Жертва вводит данные карты, в результате с нее за несколько минут многократно списываются деньги – вплоть до полного обнуления счета.

Как сообщил сегодня заместитель начальника отделения по борьбе с мошенничествами УМВД по Екатеринбургу Александр Поздеев, к ним поступает очень много жалоб на фишинговые сайты, которые внешне могут быть похожи на сайты банков.

"Также распространены случаи, когда человеку приходит рассылка в мессенджере, где предлагается получить бесплатную пиццу или суши за счет какого-либо банка. Человек переходит по ссылке, а дальше по старой схеме: вводит туда данные своей банковской карты, после чего деньги списываются со счета", - рассказал Поздеев, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По словам представителя МВД, сейчас количество телефонных звонков от аферистов стало снижаться, мошенники стали больше переходить в онлайн-формат.

"Больше фишинговых рассылок, больше фишинговых сайтов. Жертвами становятся не только пожилые граждане, но и каждый человек, у кого есть доступ в интернет и какой-либо девайс для этого", - добавил Александр Поздеев.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Как уточнил эксперт по безопасности Уральского главного управления Банка России Александр Сальников, взрывной рост кибермошенничеств наблюдается последние пять лет.

"Преступное сообщество, к сожалению, не сдается. Сейчас происходит перераспределение акцентов с телефонных звонков и беседы с жертвой с помощью методов социальной инженерии на фишинг, на BIN-атаки, на вредоносное программное обеспечение", - отметил Сальников.

Эксперт считает, что такая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.

Как сообщало Накануне.RU, недавно житель Екатеринбурга лишился крупной суммы денег, когда думал, что бронирует поездку на сайте поиска попутчиков. Ссылку на него ему также прислал мошенник.

Теги: мошенничество, фишинг, интернет, Свердловская область



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