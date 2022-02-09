У каждого третьего ребенка коронавирус сочетается с другими ОРВИ – Роспотребнадзор

У каждого третьего ребенка из-за несовершенства иммунитета наблюдается сочетание коронавируса с другими ОРВИ, сообщил журналистам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. "Это путает карты врачам, - отметил инфекционист. – Особенно если учесть, что волна "омикрона" совпала с сезонной волной ОРВИ и гриппа, по которым уже в 73 регионах превышен эпидпорог".

Горелов подчеркнул, что самым опасным симптомом коронавируса является пневмония у детей до года. "У некоторых детей температура при пневмонии не повышается, главный "красный флаг" – отдышка", - обратил внимание эксперт. Также у детей довольно распространенным симптомом становится диарея, тогда как для взрослых с "омикроном" она не характерна.

"Сейчас дети до года болеют чаще. Они заражаются от взрослых. И подростки. Они традиционно болеют чаще, они более социальны, а вакцинация только началась. Но по симптомам внутри этой группы соотношение примерно как у взрослых. Хотя в последние недели доля госпитализируемых детей по всему миру растет", - говорит эксперт. Он добавил, что если взрослые в окружении ребенка вакцинированы, то риск заражения ниже. "И важно соблюдать гигиену в обращении с ребенком. Маска на взрослом при смене подгузника, проветривание, влажная уборка", - говорит Горелов.

Дети не являются исключением и для постковидного синдрома. "По проведенным мета-анализам установлено, что от 10 до 30% переболевших страдают от постковидного синдрома. Причем проявления разные. Наиболее частые – потеря концентрации, раздражительность, бессонница. Целый букет, связанный с психической деятельностью. Есть данные, что синдром сохраняется 6-12 месяцев", - отмечает эксперт.

"У детей из постковида самым грозным является мультисистемный воспалительный синдром. В 80% случаев требуется реанимация. Очень часто также проявляются синдромы колита из-за поражения ЖКТ во время коронавируса", - добавляет Горелов.

Он не испытывает радужных иллюзий по поводу окончания эпидемии. "Омикрон" – это не последняя точка. Все будет зависеть от следующих штаммов, как пойдет эволюция. Никто не ожидал, что мутирует в более заразный штамм не "дельта", а исходный уханьский штамм", - заключает Горелов.