09 Февраля 2022
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кран, вода, водопровод (2018) | Фото: stroi.mos.ru

Опрессовки в Екатеринбурге стартуют уже в мае

В этом году опрессовочные работы в Екатеринбурге стартуют в мае. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал замглавы города Владимир Гейко.

Продлятся опрессовки до августа. В этот период сети будут испытывать высоким давлением четыре раза. Однако пока известны только примерные даты начала и завершения работ - точный график все еще находится в разработке.

Напомним, что в прошлом году первый этап опрессовок стартовал в 23.00 17 мая. Преимущественно воду отключали ночью, чтобы не создавать дискомфорт для жителей города. Более того, еще до этого администрация города и "Екатеринбургская теплосетевая компания" надеялись сохранить горячее водоснабжение для жителей города во время опрессовочных работ.

Теги: опрессовки, Екатеринбург



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