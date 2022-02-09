Опрессовки в Екатеринбурге стартуют уже в мае

В этом году опрессовочные работы в Екатеринбурге стартуют в мае. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал замглавы города Владимир Гейко.

Продлятся опрессовки до августа. В этот период сети будут испытывать высоким давлением четыре раза. Однако пока известны только примерные даты начала и завершения работ - точный график все еще находится в разработке.

Напомним, что в прошлом году первый этап опрессовок стартовал в 23.00 17 мая. Преимущественно воду отключали ночью, чтобы не создавать дискомфорт для жителей города. Более того, еще до этого администрация города и "Екатеринбургская теплосетевая компания" надеялись сохранить горячее водоснабжение для жителей города во время опрессовочных работ.