Семь подозреваемых проходят по делам о хищениях при уборке снега в Петербурге

В Петербурге по делам о хищениях при уборке снега проходят семь подозреваемых, об этом сообщил источник "Интерфакса".

По его данным, шестеро из них задержаны, седьмой отпущен под обязательство о явке.

Другой источник агентства рассказал, что в Василеостровском районе задержаны пятеро: все из числа генеральных учредителей фирм-подрядчиков, с которыми у ГУДП "Центр" были заключены договоры на уборку и обслуживание территорий. В Адмиралтейском районе задержан один из руководителей жилкомсервиса.

8 февраля сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в десятки жилищно-коммунальных предприятий и сервисов из-за ненадлежащей уборки снега. В прокуратуре сообщили, что возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи.

В январе городская прокуратура начала проверку качества уборки улиц в после многочисленных жалоб жителей города на травмы, вызванные гололедом. Ранее следственные органы инициировали два уголовных дела после госпитализации двух человек, которые пострадали от упавшей наледи с крыш.

Петербуржцы требуют отставки губернатора Александра Беглова - в январе соответствующая петиция появилась на портале Сhange.org.