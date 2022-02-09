Семь подозреваемых проходят по делам о хищениях при уборке снега в Петербурге

09 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Санкт-Петербург
санкт-петербург, снег, лп (2021) |

Семь подозреваемых проходят по делам о хищениях при уборке снега в Петербурге

В Петербурге по делам о хищениях при уборке снега проходят семь подозреваемых, об этом сообщил источник "Интерфакса".

По его данным, шестеро из них задержаны, седьмой отпущен под обязательство о явке.

Другой источник агентства рассказал, что в Василеостровском районе задержаны пятеро: все из числа генеральных учредителей фирм-подрядчиков, с которыми у ГУДП "Центр" были заключены договоры на уборку и обслуживание территорий. В Адмиралтейском районе задержан один из руководителей жилкомсервиса.

8 февраля сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в десятки жилищно-коммунальных предприятий и сервисов из-за ненадлежащей уборки снега. В прокуратуре сообщили, что возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи.

В январе городская прокуратура начала проверку качества уборки улиц в после многочисленных жалоб жителей города на травмы, вызванные гололедом. Ранее следственные органы инициировали два уголовных дела после госпитализации двух человек, которые пострадали от упавшей наледи с крыш.

Петербуржцы требуют отставки губернатора Александра Беглова - в январе соответствующая петиция появилась на портале Сhange.org.

Теги: уборка снега, хищения, петербург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.02.2022 12:51 Мск В Петербурге проходят массовые обыски в жилкомсервисах из-за неуборки снега


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3514

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети