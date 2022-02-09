Медфракция стала самой многочисленной депутатской группой в гордуме Екатеринбурга

Еще шесть участников присоединились к медицинской фракции в гордуме уральской столицы, таким образом, она стала самой многочисленной депутатской группой в муниципальном парламенте, число членов достигло 10. Сегодня на заседании объединения парламентарии подвели итоги работы в 2021 году и наметили планы на 2022-й — уже в расширенном составе.

Как передает корреспондент Накануне.RU, поддержали фракцию и высказали желание принять участие в ее работе: заместитель председателя гордумы Виктор Тестов, а также депутаты Виктория Ивачева, Александр Караваев, Владимир Козлов, Антон Швалев и Анастасия Немец. За их включение остальные участники проголосовали единогласно.

Включение новых членов стало возможным потому, что ранее главе медфракции Алексею Вихареву при поддержке коллег удалось отменить устаревший пункт положения, который запрещал депутатам состоять в нескольких депутатских группах. Сейчас парламентарии могут участвовать в работе сразу нескольких объединений. Несмотря на действующие ранее ограничения, за почти год работы участие в заседаниях и мероприятиях медфракции приняли 15 депутатов.

Алексей Вихарев поблагодарил новых участников медфракции за неравнодушие к проблемам городской медицины.

"Думаю, что коллеги видели и наблюдали за нашей работой. Но лишним не будет сказать, что каждый из членов медицинской фракции берет шефство над одной-двумя (на сколько сил хватит) больницей или поликлиникой своего округа, договаривается о взаимодействии с главными врачами, выясняет самые острые проблемы, какое оборудование или помощь требуется учреждению прямо сейчас. Потом мы вместе определяем приоритеты, источники финансирования и оказываем помощь", — отметил Алексей Вихарев.

За почти год работы медицинским учреждениям Екатеринбурга была оказана помощь на сумму свыше 15 млн руб. В частности, приобретена машина скорой помощи для паллиативного центра и легковой автомобиль для доставки врачей больницы №23 на дом к пациентам. Депутаты передавали "подшефным" больницам оборудование, рециркуляторы для обеззараживания воздуха, СИЗы и ПЦР-тесты, проводили работы по благоустройству территории, привлекали к работе волонтеров и многое другое. Помощь больницам продолжится и в 2022 году.

Летом прошлого года по инициативе медфракции была запущена акция "Вакцинация в каждый двор", в ходе которой жители могли поставить прививку рядом с домом. В холодное время года эта работа продолжилась — "мобильные пункты" переехали в теплые помещения и торговые центры. За время проведения акции при поддержке депутатов прививку от коронавируса поставили свыше 45 тысяч человек, в планах — за год увеличить эту цифру до 100 тыс.

"При этом, отмечу, мы не поддерживали жесткие запретительные меры, не заставляли людей, но создавали комфортные условия для всех желающих, занимались просветительской и информационной работой. Помогли десяткам тысяч людей. Выступили примером для других городов и регионов нашей страны. Пусть немного, но облегчили работу медицинским работникам", — добавил Алексей Вихарев.

В этом году депутаты медфракции продолжат оказывать помощь больницам и проводить вакцинацию населения, в планах наладить взаимодействие с депутатами Законодательного собрания и областным правительством. Алексей Вихарев выразил надежду на то, что работа на благо городского здравоохранения будет усилена, в том числе за счет увеличения количества участников медфракции.

Действующий член объединения Михаил Вечкензин считает, что депутатская группа была создана своевременно, а впереди ее ждет много работы.

— Вы все видите, что болезнь не утихает, что появляются новые штаммы. Поэтому медфракция была создана своевременно и уверен, что впереди нас ждет много работы. Важно сейчас привлекать новые силы и ресурсы. Я говорю и о депутатах, которые хорошо знают свои округа и могут помочь больницам на своих территориях. Я говорю и о бизнесе, который может помочь финансово. Все вместе мы справимся, принесем реальную и очень нужную помощь нашей медицине и нашим жителям.

О перспективах работы высказались и новые участники.

Александр Караваев:

— За год работы медицинская фракция провела колоссальную работу и подготовила рабочие алгоритмы взаимодействия с больницами города и горожанами, которые хотят вакцинироваться недалеко от дома. Благодаря этому другие депутаты сегодня могут воспользоваться этим опытом, систематизировать и использовать его в своем округе, распространять этот опыт на остальные территории города. Именно такой я вижу свою задачу в медицинской фракции.

Виктория Ивачева:

— Сегодня озвучили результаты вакцинации в прошлом году, это порядка 40 тысяч человек. Сейчас более амбициозный план стоит, стремиться будем к цифре 100 тысяч привитых. Я депутат по Чкаловскому району, будем организовывать работу по доступной вакцинации граждан в моем округе и районе. Как представитель партии КПРФ предложила взаимодействие с Законодательным собранием Свердловской области.