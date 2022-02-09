Более 70 объектов социальной инфраструктуры построят в Новосибирской области в 2022 году

Беспрецедентная сумма порядка 20 млрд рублей заложена в бюджетах разных уровней на реализацию строительной программы Новосибирской области в 2022 году. Планируется построить и ввести в эксплуатацию более 70 объектов социальной инфраструктуры, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, региональный кабмин направил ресурсы для выполнения задач по строительству новых социальных объектов в текущем году. Также в регионе сверстана строительная программа и на ближайшую трехлетку, согласно которой в различных уголках региона планируется построить 173 социальных объекта.

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков пояснил, что строительная программа 2022 года предполагает возведение объектов социальной инфраструктуры, а также реализацию различных программ, которые помогают решить жилищный вопрос разным категориям граждан: работникам бюджетной сферы, молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам.

"В 2022 году Правительством Новосибирской области поставлены очень серьезные задачи – по плану нам предстоит ввести в эксплуатацию 73 социальных объекта, среди которых такие значимые, как Многофункциональная ледовая арена, школы в Новосибирске, поселке Восход и селе Шайдурово, детские сады в Тогучине и поселке Чаны, театр им. Афанасьева. Приоритетным направлением остается строительство учреждений первичного медицинского звена – поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция уже существующих корпусов районных больниц. В планах – ввод 57 медицинских учреждений, из которых более 40 ФАПов. В целом на строительную программу предусмотрено 19, 887 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Мы очень активно взаимодействуем с федеральными ведомствами, участвуем в различных программах, национальных проектах, что ежегодно позволяет увеличивать долю софинансирования из федерального бюджета при строительстве социально значимых для нашего региона объектов", – сказал Алексей Колмаков.