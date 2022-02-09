В Югре произошел пожар в COVID-госпитале

В Лангепасе росгвардейцы спасли пациентов и медперсонал из инфекционного корпуса городской больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии Югры.

По информации ведомства, пожар произошел еще 7 февраля. Сообщение о возгорании сотрудники получили во время патрулирования.

"Прибыв на место, правоохранители незамедлительно эвакуировали из сильно задымленного здания пациентов и медперсонал. В помещении находилось 12 человек, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

Прибывший пожарный расчет МЧС ликвидировал возгорание, причиной которого могло стать короткое замыкание. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.