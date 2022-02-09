09 Февраля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В Югре произошел пожар в COVID-госпитале

В Лангепасе росгвардейцы спасли пациентов и медперсонал из инфекционного корпуса городской больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии Югры.

По информации ведомства, пожар произошел еще 7 февраля. Сообщение о возгорании сотрудники получили во время патрулирования.

"Прибыв на место, правоохранители незамедлительно эвакуировали из сильно задымленного здания пациентов и медперсонал. В помещении находилось 12 человек, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

Прибывший пожарный расчет МЧС ликвидировал возгорание, причиной которого могло стать короткое замыкание. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Теги: больница, пожар



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