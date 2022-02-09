09 Февраля 2022
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прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Колледж "Алабуга Политех" повысил в 80 раз стоимость проживания для невакцинированных студентов

Колледж "Алабуга Политех" повысил стоимость проживания в хостеле рядом с местом учебы для невакцинированных студентов с 500 до 40 тысяч рублей. Об этом пишет Бизнес Online.

Некоторые родители возмущены, так как их дети приехали учиться издалека, и их детей теперь фактически принуждают вакцинироваться, угрожая выселить. Притом что обязательств вакцинироваться в договоре на образовательные услуги нет, а в публичной оферте на сайте прописано бесплатное общежитие. Медотвод же, который требуют для "помилования", является, согласно законодательству, медицинской тайной, которую выпытывать не вправе.

Как рассказала одна из мам, в приемную прокуратуры отправили множество обращений. В них указывается, что нарушен и закон "О социальных гарантиях".

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что проводится проверка. По предварительным данным, хостел принадлежит не образовательной организации, а АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга". Это подтвердили и в АО.

Как заявила руководитель образовательного кластера ОЭЗ "Алабуга" Эльвира Фомина, собственник принял решение, что нужно вакцинироваться всем, в том числе подросткам, для которых уже запущена в оборот вакцина. Кто не хочет - пусть ищет себе другое жилье. Хостел - это не общежитие, которое образовательное учреждение обязано предоставлять иногородним студентам. Это корпоративная политика: в компании должны быть вакцинированы все, сказала Фомина.

То ест формально вакцинация добровольная, но без нее могут сильно поразить в правах.

Теги: проживание, студенты, жилье, вакцинация



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