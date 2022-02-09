Более 75% российских учителей имеют оклад ниже МРОТ – Минпросвещения

Сколько Путин не давал указания надзорным органам проверить зарплаты учителей, а больше они не становятся. Так, более 75% российских учителей имеют оклад ниже МРОТ. Это данные Минпросвещения, представленные на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре.

"76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ", - следует из презентации Минпросвещения. Данные представлены за декабрь 2021 года, передает ТАСС. В презентации также отмечается, что в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей. В связи с этим возникает непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат.

МРОТ в 2021 году составлял 12,8 тыс. руб.

Напомним, "майские указы" Путина от 2012 года содержали требование, чтобы зарплаты врачей и преподавателей вузов были не ниже 200% от средней зарплаты по региону, а зарплаты среднего и младшего медперсонала, учителей и воспитателей - не ниже средней зарплаты по региону.