Глава исследовательской лаборатории РАНХиГС стала обвиняемой по делу Раковой

Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко стала обвиняемой по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.

Как передает ТАСС, Корниенко объявлена в розыск. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным источника, в октябре 2021 года Корниенко была допрошена в качестве свидетеля по делу Раковой. После этого она уехала из Москвы в Кишинев.

Следствие считает Корниенко причастной к эпизоду, связанному с хищением 20 млн рублей, выделенных из бюджета для федерального проекта "Учитель будущего" в рамках нацпроекта "Образование". Якобы она занималась обналичиванием похищенных средств.

В ноябре прошлого года в домах проректора РАНХиГС Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова были проведены обыски.

Напомним, об уголовном деле в отношении Раковой стало известно 29 сентября. СМИ писали, что она была доставлена на допрос в МВД. Тверской райсуд Москвы должен был избрать меру пресечения для вице-президента Сбербанка, однако Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны и уехала из дома. 8 октября она была арестована.