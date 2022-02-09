09 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
медик, врач, доктор, ковид, больница, здравоохранение (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Медицинская фракция собирается поощрять медиков Екатеринбурга госнаградами

Депутатская группа помощи больницам Екатеринбурга, более известная как Медицинская фракция, собирается организовать вручение государственных наград наиболее отличившимся местным медикам. С таким предложением выступила член депутатской группы - член партии КПРФ и депутат гордумы Виктория Ивачева.

"Думала, какой вклад могу внести в работу Медицинской фракции. Я хочу предложить воспользоваться ресурсам коммунистической партии, а конкретно - фракцией законодательного собрания Свердловская области. Депутаты готовы в этом году нам предоставить 50 благодарностей, 10 грамот для того, чтобы мы с вами отметили наиболее отличившихся медицинских работников. Это государственные награды: грамоты, например, дают возможность получить звание "Ветерана труда" Свердловской области. Я думаю, что это весьма востребовано. От нас с вами нужно будет, конечно, по нашей рекомендации, подготовить список - всю остальную работу сделаем мы (КПРФ), и предлагаю сделать это уже к июню - ко дню празднования медицинского работника", - сказала Ивачева.

Глава медфракции Алексей Вихарев охотно поддержал инициативу коллеги. К тому же, на сегодняшнем заседании депутатской группы уже был согласован список из порядка 60 медицинских работников, удостоенных "Почетной грамоты Екатеринбургской городской думы" за помощь в проведении массовой вакцинации от коронавируса.

Помимо Виктории Ивачевой, в Медицинскую фракцию сегодня официально вступило еще пять депутатов: депутаты гордумы Антон Швалев и Анастасия Немец, зампредседателя гордумы Виктор Тестов, городской парламентарий Александр Караваев, а также глава министерства международных и внешнеэкономических связей, а с недавнего времени и замгубернатора Свердловской области Василий Козлов.

Теги: Госнаграда, Медицинская фракция, медфракция, медики, поощрение



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