Коллеги обвинили депутата Бондаренко в "давлении на жалость россиян"

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко накануне записал "обращение к россиянам". Он попросил неравнодушных граждан писать обращения в "различные органы государственной власти чтобы не допустить политической расправы" в отношении него.

Сейчас несколько комиссий регионального парламента занимаются тем, что пытаются лишить Бондаренко мандата. С одной стороны, ему грозит уголовное дело по "дадинской статье" (о нарушениях правил проведения акций протеста), идут три административных производства со штрафами на сумму более 600 тыс. руб. С другой – комиссия облдумы по мандатам начала расследование блогерской деятельности депутата. Некоторые его коллеги считают, что Бондаренко зарабатывает на популярном YouTube-блоге, используя статус народного избранника, что запрещено саратовскими законами.

"Друзья, огромная просьба к каждому из вас! В описании к видео, в шапке профиля, есть ссылка на документы в различные органы государственной власти. Отправьте их от своего имени в электронном виде или по почте, чтобы не допустить политической расправы в отношении меня. Записывайте свои видео, делитесь и распространяйте эту информацию, боритесь за наши общие права!" – говорится в обращении Бондаренко к россиянам.

Спикер Саратовской облдумы Александр Романов полагает, что Бондаренко давит на жалость. "В области уже полтора года действует закон, который запрещает депутату использовать свой статус для получения дохода. Об этом законе и о том, какая ответственность наступает за нарушение запрета, хорошо знает каждый депутат областной Думы. Предполагаю, что записывая очередное видео, Бондаренко пытался сыграть на таком качестве наших людей, как сострадание, и перевести вопрос личного обогащения в политическую плоскость. Но он депутат", - цитирует спикера "Московский комсомолец".