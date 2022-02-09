09 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Суд в Челябинске оставил под арестом чиновника минстроя, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил под арестом начальника управления регионального строительного надзора регионального минстроя Евгения Ефименко, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, постановление районного суда обжаловал адвокаты обвиняемого. Они просили избрать Ефименко иную меру пресечения, в том числе домашний арест.

Следствие считает, что в августе чиновник получил от предпринимателя взятку в виде скидки на покупку автомобиля за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии строительным нормам объекта незавершенного строительства в Челябинске.

Обвиняемый пробудет под арестом до 27 марта.

Теги: взятка, чиновник, минстрой,



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