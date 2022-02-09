09 Февраля 2022
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Политика За рубежом
(2018) | Фото:

Малайзия решила открыть границы с 1 марта

Малайзийский совет по борьбе с коронавирусом рекомендовал полностью открыть границы с 1 марта без обязательного карантина для приезжающих в рамках планов по ускорению восстановления экономики. Страна закрыла свои границы с марта 2020 года.

Рекомендация вызвана тем, что соседние страны (Таиланд, Филиппины, Сингапур) отказываются от карантинных требований для привлечения вакцинированных туристов. Председатель Национального совета по восстановлению Мухиддин Ясин заявил, однако, что путешественники должны будут пройти тест на ковид перед отъездом и по прибытии.

В настоящее время Малайзия разрешает бескарантинный въезд только из Сингапура в рамках двустороннего соглашения, пишет Reuters.

В Малайзии вакцинировано 80% населения. При этом заболеваемость в последние недели, как и во многих других странах, быстро растет.

Теги: малайзия, граница, ограничения, ковид



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