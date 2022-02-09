На Ямале предполагаемые наркодилеры устроили драку с силовиком и попытались сбежать от него

В Тарко-Сале предполагаемые наркодилеры устроили потасовку с сотрудником полиции и попытались сбежать от него, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

Днём 7 февраля в Тарко-Сале сотрудник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Пуровскому району, проверяя сообщение о незаконном обороте наркотиков, остановил автомобиль, в котором ехали два человека. После того, как полицейский представился и потребовал от водителя выйти из машины, тот нажал на педаль газа и попытался скрыться.

Силовик, взявшись за кузов автомобиля и руку водителя, попытался остановить машину, однако водитель оттолкнул его. Пассажир автомобиля в это время пинал полицейского в грудь. После машина предполагаемых нарушителей врезалась в другой автомобиль и улетела в сугроб. Водитель и пассажир задержаны. У одного из них при обыске обнаружен пакет с, предположительно, наркотиком. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, совершенное группой лиц".