Алексей Вихарев: Частные клиники не спешат помогать бюджетным в условиях нехватки медиков

Пока в Екатеринбурге, как и во всей Свердловской области, остро стоит вопрос нехватки медицинского персонала, частные клиники не планируют "одалживать" своих сотрудников для помощи в вакцинации населения. Об этом заявил глава медицинской фракции в гордуме уральской столицы Алексей Вихарев.

Во время обсуждения итогов вакцинации и предложений на текущий год парламентарий рассказал, что ему поступило предложение попросить частные учреждения одалживать свободных медиков для помощи в муниципальных больницах. К сожалению, по словам главы медфракции, такой опыт лично у него уже был и закончился он отказом со стороны частников.

"У нас был такой опыт, но нам дали понять, что "у нас бизнес, у нас коммерция" - если у вас большое количество граждан, которые хотят вакцинироваться, вы приводите их к нам. Но отдавать своих врачей, чтобы они работали в муниципальных больницах, мы пока на этот шаг не готовы", - передал слова руководителей некоторых частных клиник депутат.

Несмотря на это, медфракция не собирается останавливаться. Обсуждается вопрос об обращении фракции к главе региона Евгению Куйвашеву, который мог бы уже от своего лица попросить помощи у частных клиник.

Напомним, что в последние недели в поликлиниках города наблюдаются длинные очереди, хвосты которых выходят аж на улицу. Причиной тому нехватка медперсонала и необходимость получить больничные листы. Не раз отмечалась и проблема с очередями в ТЦ и других пунктах вакцинации от коронавируса. В том числе и в связи с этим, медицинская фракция решила организовать пункты вакцинации в школах Екатеринбурга.