Больше четверти российского рынка крепкого алкоголя составляет контрафакт – исследование

Более четверти российского рынка крепкого алкоголя составляет контрафактная продукция. К такому выводу пришли исследователи из НИУ ВШЭ.

"По оценке НИУ ВШЭ, в 2021 году объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции составляет 611 млн штук в год (27%)", - цитирует ТАСС выводы исследования.

"По нашим оценкам, прибыль добросовестных участников рынка при сокращении нелегального оборота на 70% может вырасти на 17-18 млрд руб., а чистый выигрыш добросовестных производителей от введения обязательной маркировки может составить 10-11 млрд руб. в год", - подсчитали эксперты. Доходы государства при этом вырастут на 73-79 млрд руб. в год.

Впрочем, перспектива обязательной маркировки алкоголя нравится далеко не всем легальным производителям. Так, "Винодельческий союз" направил обращение к вице-премьеру Григоренко по поводу нецелесообразности нововведения.

Реформа повлечет рост издержек и затрат у производителей, полагают виноделы. Это приведет к повышению отпускных цен на продукцию на 4-8%. В сумме с торговыми наценками и дополнительными затратами на обработку кодов конечная стоимость возрастет не менее чем на 15% .