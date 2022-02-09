МИД РФ передал ООН требование о трибунале из-за визовых проблем с США

Постпред РФ при ООН Василий Небензя передал генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором содержится требование о проведении арбитража из-за визовых проблем с США. Об этом дипломат сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

Небензя подчеркнул, что российское представительство при ООН испытывает давление, связанное с неурегулированностью этого вопроса с США.

Напомним, в прошлом году в ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан России и других стран.

США в ответ заявили, что американское посольство в России будет предоставлять консульские услуги только американцам и только по ограниченному числу неотложных случаев. Диппредставительство связало такое изменение в работе с решениями России – ему пришлось сократить консульский персонал на 75%.