09 Февраля 2022
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Спорт Свердловская область В России
самбо, чемпионат, кадеты (2018) | Фото:пресс- служба РМК

Куйвашев распорядился провести чемпионат России по самбо в разгар пандемии

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении в регионе чемпионата России по самбо.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, турнир пройдет с 24 февраля по 1 марта в Верхней Пышме. Министерствам и ведомствам поручено провести мероприятие "на высоком организационном уровне с соблюдением всех необходимых санитарных правил и требований безопасности".

В Федерации самбо Свердловской области уточнили, что в чемпионате России от региона будут участвовать более 80 спортсменов. Это рекордное количество за всю историю свердловского самбо.

Стоит отметить, что турнир пройдет на фоне роста заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале. Число новых случаев ковида исчисляется уже несколькими тысячами в сутки и продолжает расти. Несмотря на это, губернатор Куйвашев и его министры в разгар пандемии участвуют в волейбольных турнирах, где не носят маски и не думают соблюдать социальную дистанцию, о чем сами власти просят свердловчан.

Теги: Куйвашев, самбо, пандемия, чемпионат



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