СМИ: Награждение российских фигуристов в Пекине отложили из-за допинг-пробы

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) сообщили, что церемония награждения олимпийскими медалями российских фигуристов была отложена из-за "юридического вопроса".

По данным Inside the Games, задержка вызвана консультациями с Олимпийским комитетом России и международными антидопинговыми органами. Издание пишет, что ситуация может быть связана с допинг-пробой одного из российских фигуристов, сданной незадолго до поездки в Пекин.

Сборная России завоевала "золото" в командном турнире по фигурному катанию. На втором месте располагается команда США, на третьем – японцы. В командном турнире выступили Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Напомним, уже вторую зимнюю Олимпиаду подряд российские спортсмены лишены права выступать под триколором из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, которое признало массовым употребление допинга в российском спорте высших достижений. Хотя российские спортивные чиновники признавали наличие проблемы, они пытались опротестовать решение WADA в спортивном арбитраже, но потерпели неудачу. Президент России Владимир Путин заявлял, что введенные санкции являются давлением конкурентов на сильных российских спортсменов.