В школах Екатеринбурга могут открыть пункты вакцинации от коронавируса

09 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Газпром-школа в Петербурге (2021) | Фото: spb-school.gazprom.ru

В школах Екатеринбурга могут открыть пункты вакцинации от коронавируса

Депутаты Медицинской фракции Екатеринбурга планируют обратиться к школьным учебным учреждениям, чтобы организовать в их стенах пункты вакцинации. Такой вопрос сегодня обсуждался на заседании депутатской группы "Помощь и содействие учреждениям здравоохранения Екатеринбурга".

Вакцинация будет проходить в выходные дни при содействии медиков самих школ.

"Безусловно, мысль хорошая, тем более, что у нас есть в составе депутатов коллеги, которые имеют отношение к образованию, - сказал глава фракции Алексей Вихарев. - Можно у них спросить, они могут по своим дружеским каналам спросить мнение директоров, далее директора спросят классных руководителей, а те родителей. Как вариант, можно попробовать использовать помещение, не хуже торговых центров".

Алексей Вихарев(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Напомним, что именно депутаты медфракции Екатеринбурга первые в стране запустили дворовую вакцинацию, которую позднее подхватили и другие города России. Всего с июня 2021 года по февраль 2022 года подобным образом вакцинировалось и прошли ревакцинацию 42 тыс. екатеринбуржцев.

Теги: вакцинация, коронавирус, школа, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3514

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети