В школах Екатеринбурга могут открыть пункты вакцинации от коронавируса

Депутаты Медицинской фракции Екатеринбурга планируют обратиться к школьным учебным учреждениям, чтобы организовать в их стенах пункты вакцинации. Такой вопрос сегодня обсуждался на заседании депутатской группы "Помощь и содействие учреждениям здравоохранения Екатеринбурга".

Вакцинация будет проходить в выходные дни при содействии медиков самих школ.

"Безусловно, мысль хорошая, тем более, что у нас есть в составе депутатов коллеги, которые имеют отношение к образованию, - сказал глава фракции Алексей Вихарев. - Можно у них спросить, они могут по своим дружеским каналам спросить мнение директоров, далее директора спросят классных руководителей, а те родителей. Как вариант, можно попробовать использовать помещение, не хуже торговых центров".

Напомним, что именно депутаты медфракции Екатеринбурга первые в стране запустили дворовую вакцинацию, которую позднее подхватили и другие города России. Всего с июня 2021 года по февраль 2022 года подобным образом вакцинировалось и прошли ревакцинацию 42 тыс. екатеринбуржцев.