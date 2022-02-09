Польша отложила на неопределенный срок обязательную ковид-вакцинацию ряда работников

Министерство здравоохранения Польши заявило, что откладывает на неопределенный срок запланированную ранее обязательную ковид-вакцинацию для учителей, медработников, пожарных и служащих силовых структур. Она должна была вступить в силу 1 марта, после которой их отстраняли бы от работы.

Официальный представитель польского Минздрава Войцех Андрусевич сказал, что это требование остается только для медицинского персонала, а для остальных профессий темпы вакцинации недостаточны.

Однако реальные причины могут быть иными. Как и другие страны Европы, Польша после массовой вакцинации (привиты почти 60% населения) получила беспрецедентный рост заболеваемости ковидом, что делает бессмысленными все требования по вакцинации. К тому же летальность, по официальным данным, сильно снизилась: если ранее она была чуть более 2%, то сейчас снизилась примерно в два раза, хотя и этот процент может быть завышенным из-за того, что в ковидные смерти включают все, когда ковид был выявлен, а не обязательно был причиной.