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Общество За рубежом
Варшава, Польша (2017) | Фото: www.planetofhotels.com

Польша отложила на неопределенный срок обязательную ковид-вакцинацию ряда работников

Министерство здравоохранения Польши заявило, что откладывает на неопределенный срок запланированную ранее обязательную ковид-вакцинацию для учителей, медработников, пожарных и служащих силовых структур. Она должна была вступить в силу 1 марта, после которой их отстраняли бы от работы.
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Официальный представитель польского Минздрава Войцех Андрусевич сказал, что это требование остается только для медицинского персонала, а для остальных профессий темпы вакцинации недостаточны.

Однако реальные причины могут быть иными. Как и другие страны Европы, Польша после массовой вакцинации (привиты почти 60% населения) получила беспрецедентный рост заболеваемости ковидом, что делает бессмысленными все требования по вакцинации. К тому же летальность, по официальным данным, сильно снизилась: если ранее она была чуть более 2%, то сейчас снизилась примерно в два раза, хотя и этот процент может быть завышенным из-за того, что в ковидные смерти включают все, когда ковид был выявлен, а не обязательно был причиной.

Теги: польша, вакцинация



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