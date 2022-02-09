В Челябинской области прокуратуру просят проверить дорожников, которые уложили асфальт в грязь

Жители поселка Бреды в Челябинской области пожаловались на дорожников, которые уложили асфальт в грязь. Общественники просят прокуратуру разобраться в ситуации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Работы по ремонту дороги на улице Черемушки выполняла компания "Арт-Строй" в 2021 году. Общественники обратили внимание, что подрядчик проводил работы без обустройства основания и укладки выравнивающего слоя. Общественники обратились в районную прокуратуру, но в ведомстве не увидели ничего противозаконного в несоблюдении подрядчиком технологии укладки. Заказчик тоже принял работы и оплатил их.

Теперь активисты ОНФ просят областную прокуратуру проверить всех участников этой истории. Если нарушения подтвердятся, подрядчик должен будет переделать некачественную работу.