Тина Канделаки назначена и.о. директора телеканала ТНТ

Слухи о кадровых перестановках на телеканале ТНТ подтвердились. На пост главы канала назначена с приставкой "ио" Тина Канделаки. До этого она полгода была заместителем гендиректора "Газпром-Медиа" (ТНТ входит в этот холдинг) по развлекательному вещанию.

"Перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи – как по части телеэфира, так и в цифровой среде. У Тинатин Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей. Роман Петренко (экс-глава ТНТ – прим. ред.) остается для "Газпром-Медиа" ценным профессионалом и поможет сохранить преемственность, его опыт управления каналом бесценен, а ряд шоу, которые он продюсировал, продлены на следующий сезон. Некоторые из них вы увидите уже этой весной. Поэтому Роман остается в периметре "Газпром-Медиа" и будет работать как с каналом, так и с холдингом в целом", - цитирует пресс-служба холдинга слова гендиректора ГПМ Александра Жарова.

Роман Петренко пришел на ТНТ в 2002 году, при нем канал запустил свои главные хиты: "Дом-2", "Наша Russia", "Интерны", Comedy Club, "Универ", "Битва экстрасенсов", "Реальные пацаны", "Полицейский с Рублёвки", "StandUp" и др.

"Моя любовь к ТНТ не остыла, и, если бы у меня было в запасе 200 лет, я бы точно еще 50 провел с каналом. А так как жизнь конечна, хочется успеть попробовать и другие приключения, - говорит Роман Петренко. - Ухожу со спокойным сердцем, понимая, что канал в надежных руках".

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Петренко в последнее время был лишен части полномочий, тогда как раньше он руководил финансовой политикой канала и его онлайн-платформой Premier.