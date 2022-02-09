Из восьми направлений реализации областного семейного капитала большинство многодетных семей Новосибирской области предпочитают улучшение жилищных условий

Областной семейный капитал Новосибирской области входит в перечень мер поддержки, реализуемых в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Эта мера поддержки действует в регионе с 2012 года. За это время 43 406 многодетных семей Новосибирской области получили сертификат.

При этом уже воспользовались выплатой 30 854 семей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, 21 096 родителей использовали выделенные финансовые средства на решение жилищного вопроса, еще 7 937 семей приобрели автомобиль. Также часть семей приобрела сельскохозяйственную технику и оборудование, некоторые использовали средства поддержки на обучение детей, социальную интеграцию в общество ребенка-инвалида, формирование накопительной части трудовой пенсии родителей, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, приобретение компьютерной техники и периферийных устройств.

Отметим, что предоставление областного семейного капитала находится на контроле министерства труда и социального развития Новосибирской области.

«В 2022 году размер сертификата на областной семейный капитал составляет 116 648,61 рублей. Чаще всего многодетные семьи за счет средств сертификата улучшают свои жилищные условия. Следующая строчка в рейтинге популярности – приобретение автотранспорта. Ежегодно анализируются обращения жителей региона в части направлений использования финансовых средств. На сегодняшний день семьи могут выбрать из 8 направлений», – рассказала о мере поддержки министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Заявиться на получение сертификата многодетные семьи могут через портал Госуслуг или обратившись в МФЦ, центры социальной поддержки населения по предварительной записи. Также работает телефон горячей линии 8-800-100-00-82. Более подробная информация о мерах поддержки семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.