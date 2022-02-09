09 Февраля 2022
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Общество Новосибирская область
многодетные, нацпроект, демография, семья (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Из восьми направлений реализации областного семейного капитала большинство многодетных семей Новосибирской области предпочитают улучшение жилищных условий

Областной семейный капитал Новосибирской области входит в перечень мер поддержки, реализуемых в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Эта мера поддержки действует в регионе с 2012 года. За это время 43 406 многодетных семей Новосибирской области получили сертификат.

При этом уже воспользовались выплатой 30 854 семей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, 21 096 родителей использовали выделенные финансовые средства на решение жилищного вопроса, еще 7 937 семей приобрели автомобиль. Также часть семей приобрела сельскохозяйственную технику и оборудование, некоторые использовали средства поддержки на обучение детей, социальную интеграцию в общество ребенка-инвалида, формирование накопительной части трудовой пенсии родителей, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, приобретение компьютерной техники и периферийных устройств.

Отметим, что предоставление областного семейного капитала находится на контроле министерства труда и социального развития Новосибирской области.

правительство Новосибирской области(2022)|Фото: Накануне.RU

«В 2022 году размер сертификата на областной семейный капитал составляет 116 648,61 рублей. Чаще всего многодетные семьи за счет средств сертификата улучшают свои жилищные условия. Следующая строчка в рейтинге популярности – приобретение автотранспорта. Ежегодно анализируются обращения жителей региона в части направлений использования финансовых средств. На сегодняшний день семьи могут выбрать из 8 направлений», – рассказала о мере поддержки министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Заявиться на получение сертификата многодетные семьи могут через портал Госуслуг или обратившись в МФЦ, центры социальной поддержки населения по предварительной записи. Также работает телефон горячей линии 8-800-100-00-82. Более подробная информация о мерах поддержки семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Теги: семейный капитал, многодетные, сертификат, горячая линия



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