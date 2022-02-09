09 Февраля 2022
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Армия и ВПК В России За рубежом
ракетный комплекс &quot;Кинжал&quot; (2018) | Фото: Минобороны России

Forbes: Вероятное размещение ракет "Кинжал" под Калининградом станет сигналом для НАТО

Над Европой нависла "угроза возмездия" со стороны России, пишет Forbes. Таким образом американское издание отреагировало на возможное появление в Калининградской области МиГ-31К с ракетой, "очень похожей" на "Кинжал".

Если эти ракеты будут запущены из Прибалтики, они смогут за семь-десять минут долететь до большинства западноевропейских столиц, заявляет автор статьи.

Forbes полагает, что размещение в Калининградской области МиГ-31К – это, скорее всего, целенаправленное предупреждение НАТО. Это может стать ответом России на переброску военных Соединенных Штатов на территорию Польши, заключается в материале.

Ранее истребитель МиГ-31 с ракетой "Кинжал" сняли на видео в небе над Калининградской областью. На кадры попал момент, когда МиГ-31 заходил на посадку на аэродроме Чкаловск.

2 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что дополнительные американские войска на время перебросят в Германию, Польшу и Румынию в связи с якобы нависшей над Украиной "российской угрозой". 6 февраля в Польше приземлился самолет с военными США, точное их количество не указывалось, передает Regnum.

Теги: кинжал, калининград, нато, миг-31



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