Швеция снимает все антиковидные ограничения

Правительство Швеции сегодня объявит о снятии большинства антиковидных ограничений, даже несмотря на то, что в конце января в стране был зафиксирован самый высокий среднесуточный уровень заболеваемости коронавирусом.

Ограничения будут сниматься в два этапа, пишут европейские СМИ. С 9 февраля Швеция перестанет требовать от своих и иностранных граждан прививочные сертификаты при посещении общепита и общественного транспорта. Оставшиеся ограничения планируется постепенно снять к 1 апреля, если существующая тенденция по заболеваемости сохранится. Шведское агентство здравоохранения считает, что пик пандемии остался в прошлом.

В Швеции вакцинировано 73,9% населения.

Швеция раньше других европейских стран отказалась от строгих антиковидных ограничений еще в 2021 году, поэтому, как полагают эксперты, ослабление противовирусных мер не встретит особого политического сопротивления, а экономика в 2022 году может вырасти на 3,5%.