09 Февраля 2022
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Экономика Свердловская область
Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦБ: свердловчане стали меньше жаловаться на банки

В 2021 году жители Свердловской области стали реже, чем в 2020-м, жаловаться в Банк России на кредитные организации.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, в прошлом году заемщики направили регулятору 4 тыс. 41 обращение по этому поводу, что на 26% меньше, чем в предыдущем. Также снизилась доля жалоб на банки в общем числе обращений – с 68% до 61%.

По данным Банка России, наиболее существенно уменьшилось число жалоб по поводу ипотечного (минус 57%) и потребительского кредитования (минус 35%). Изменился и характер этих обращений: в 2020 году заемщики чаще заявляли о проблемах с получением кредитных каникул, о невозможности выполнять обязательства по кредитному договору, а также о высоких штрафах, комиссиях и пенях, назначаемых банками за просрочку платежей по кредитам. В 2021 году количество таких жалоб сократилось и перестало превалировать над другими темами, например такими, как несогласие с условиями кредитного договора.

В ЦБ отмечают, что вместе с тем свердловчане стали более чем в два раза жаловаться на кредитные организации в связи с мошенническими действиями. В 2021 году поступило 244 таких обращения против 96 в предыдущем.

Напомним, ранее в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области оценили уровень финансовой грамотности жителей региона в 2021 году. Так, 23% опрошенных признались, что никогда не занимают деньги.

Теги: банки, жалобы, ЦБ, Свердловская область



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