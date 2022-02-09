Сын экс-гендиректора Антипинского НПЗ заявил, что преследование его отца связано с отъемом бизнеса

Сын экс-гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, заявил, что преследование его отца связано с отъемом бизнеса и перераспределением активов. Об этом сообщают СМИ.

"Отъем бизнеса и перераспределение активов с использованием правоохранительных органов в правовых государствах недопустим", - заявил он, добавив, что все имущественные споры должны решаться цивилизованно, через суд.

Александр Лисовиченко выразил надежду, что будут рассмотрены истинные причины преследования отца. Сейчас общение с ним происходит только через итальянских адвокатов, которые работают над делом Лисовиченко с российскими коллегами.

Напомним, в 2019 году завод объявили банкротом, он задолжал Сбербанку порядка 2,9 млрд долларов. Основным владельцем был бизнесмен Дмитрий Мазуров, против него, как и против Лисовиченко, уголовное дело было возбуждено по заявлению Германа Грефа. Геннадий Лисовиченко находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Лисовиченко, занимая руководящую должность, с полным осознанием собственных действий заключал невыгодные договоры купли-продажи имущества предприятия, что привело к ущербу для последнего в размере 35 млн руб. Бывшего гендиректора обвиняют в ч. 1 ст. 201 УК (Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).