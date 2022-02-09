"Уральские авиалинии" перенесли рейс "Екатеринбург - Сочи" из-за неисправности самолета

В связи с неисправностью самолета, рейс U6219 перевозчика "Уральские авиалинии" по маршруту Екатеринбург - Сочи переносится. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"При запуске двигателя обнаружилась техническая неисправность. Резервный борт находится на базе в Кольцово и уже готовится к вылету", - сообщили в компании.

Планируется, что вылететь из аэропорта туристы смогут только через 1-1,5 часа.

Напомним, что в декабре "Уральские авиалинии" снова получили статус авиакомпании с самым частым задержанием рейсов.