09 Февраля 2022
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Экономика В России
бизнес-центр Никитина, долгострой, Челябинск (2019) | Фото: Накануне.RU

В 2021 году был расторгнут каждый четвертый строительный госконтракт

В минувшем 2021 году в России было расторгнуто госконтрактов в сфере строительства на более чем 1 трлн руб., это подсчеты Национального объединения строителей. Это 26% от суммы всех строительных госконтрактов, заключенных в прошлом году.
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"Одна из основных причин расторжения контрактов — цена выполнения работ не отвечает рынку. Весь 2021 год прошел под трендом роста цен на строительные материалы", - цитирует РБК главу объединения Антона Глушкова.

Эксперт отмечает, что стоимость строительства в прошлом году в среднем выросла на 12%, а средняя прибыль подрядчика по госконтрактам составляет 7%. Виной всему инфляция цен на стройматериалы.

Резкий рост цен на стройматериалы продолжался весь минувший год. Металл, используемый в строительстве, подорожал в два раза, битум – на 43%, обрезные дочки – на 42%, кирпичи – на 38% и т.д.

При этом подрядчики не могут сами расторгнуть контракты, для этого нужна или инициатива заказчика, или суд.

В конце прошлого года Национальная ассоциация инфраструктурных компаний и ВШЭ в совместном исследовании выяснили, что около половины крупнейших российских дорожно-строительных компаний рискуют обанкротиться.

Причин бедственного положения дорожных строителей несколько, но основная – разница в стоимости материалов в реальности и "на бумаге", то есть в заключенных госконтрактах. Также госконтракты, по мнению исследователей, сами по себе являются низкорентабельными, есть и проблемы с регулированием.

В конце 2021 года на совещании с президентом РФ по нацпроектам вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство, заявил: "В августе было принято постановление, которым определен порядок увеличения цен федеральных госконтрактов в пределах 30% по результатам пересчета стоимости. Обязательное условие – это госэкспертиза сметы. Так как мы не понимали, какой объем средств будет по удорожанию, это не было заложено в лимиты бюджетных обязательств. Мы договорились – у председателя [правительства] неоднократно обсуждали, – что деньги на это будут выделены по мере появления экспертиз".

Теги: госконтракт, подрядчик, расторжение, рост цен, стройматериалы, строительство



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