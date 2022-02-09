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Происшествия В России
Рэпер Алишер Моргенштерн. (2021) | Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн стал фигурантом нового административного дела о пропаганде наркотиков

В отношении российского рэпера Алишера Моргенштерна возбудили административное производство о пропаганде наркотиков.

По данным ТАСС, такое решение приняли полицейские в Набережных Челнах по результатам проверки. По словам источника, эксперты Набережночелнинского государственного педагогического университета провели лингво-ботанической экспертизу и выяснили, что на краях татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю.

Кроме того, эксперты Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы установили, что в клипах рэпера есть "множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незаконному употреблению наркотиков".

На экспертизу были предоставлены клипы: "Yung Hefner", "Новая волна" и "El problema". Вину популярный рэпер не признал.

В декабре 2021 года МВД внесло в реестр заблокированных сайтов две ссылки на песню Алишера Моргенштерна "Розовое вино-2".

Ранее Моргенштерн уже удалил клип на песню с YouTube, за нее рэпера оштрафовали в этом году на 100 тыс. руб., хотя сам он своей вины не признал. Суд счел, что в песне содержится пропаганда наркомании.

В ноябре прошлого года стало известно о проверке всего творчества рэпера на предмет пропаганды наркотиков. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн в интернете торгует наркотиками. Рэпер покинул Россию и сейчас, по данным СМИ, находится в Дубае.

Также сообщалось, что глава организации "Лига безопасного интернета" и дочка сенатора Елены Мизулиной Екатерина заявила, что Моргенштерн работает по неким западным темникам и получает иностранное финансирование. Рэпер обвинил ее в попытке хайпануть на его имени.

Теги: Моргенштерн, пропаганда наркотиков, административное дело



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