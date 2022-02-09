Перевозчики Екатеринбурга рассказали, из чего сложился новый тариф на проезд

Перевозчики Екатеринбурга представили расчет проездного тарифа для городского общественного транспорта.

Напомним, что уже с 11 февраля проезд в столице Урала подорожает с 28 до 32 рублей. Такое решение приняла Региональная энергетическая комиссия Свердловской области после обращения транспортных предприятий об увеличении тарифа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, перевозчики представили расчет тарифа: основную долю при его формировании (53%) занимает заработная плата водителей и кондукторов. На втором месте (16,4%) идут налоговые отчисления. Сюда входят налоги на зарплату персоналу, земельные участки, подвижной состав и прочие.

Также большую часть расходов перевозчики несут при эксплуатации, содержании и ремонте машин. Транспортные предприятия подсчитали, что 8% при формировании тарифа отводится на ремонт автобусов, троллейбусов и трамваев, включая стоимость запчастей. Еще 10% – расходы на электроэнергию, а 5% – на горюче-смазочные материалы. Общехозяйственные расходы (куда входят питание водителей и кондукторов, медицинское освидетельствование, работа диспетчеров, техников и другого вспомогательного персонала) составляет 7,6%.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга заявляли, что хотят поднять штрафы для безбилетников.