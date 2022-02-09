Подполковник полиции возглавила один из районов Нижнего Тагила

В администрации Нижнего Тагила произошла кадровые перестановки. Тагистроевский район города возглавила подполковник полиции Оксана Першина, которая до недавнего времени занимала пост исполняющего обязанности главы района. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Напомним, что в прошлом месяце Денис Парамонов освободил место главы района и перешел на работу в муниципальное предприятие "Тагилэнерго". До того, как прийти работать в администрацию, Оксана Першина была начальником отдела по вопросам миграции МУ МВД России "Нижнетагильское".