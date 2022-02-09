В Канаде на фоне протестов провинции начали отменять ковид-ограничения

Ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, снимаются в канадской провинции Альберта в связи с непрекращающимися протестами.

В частности, с 9 февраля в провинции полностью отменяется действие сертификатов по вакцинации. С 14 февраля отменяется ношение масок для детей до 14 лет, а с 1 марта - для всех граждан провинции.

Альберта стала второй провинцией, в которой будут отменены коронавирусные ограничения и обязательная вакцинация, пишет Regnum. Ранее такое решение приняли власти канадской провинции Саскачеван.

Между тем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо не дал однозначного ответа на вопрос об отмене ковид-ограничений. Он проигнорировал примеры европейских стран, которые привела оппозиция, где уже отказались от введенных ранее мер.

Напомним, в столице Канады, где уже более недели продолжается митинг дальнобойщиков, объявлено чрезвычайное положение.

Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений "Конвой свободы" началась в Оттаве 29 января. Участники требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.