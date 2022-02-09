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Общество Пермский край
Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Жители Перми могут стать соавторами фильма к 300-летию города

В Перми к 300-летию города снимут фильм. Стать его соавтором может любой житель города, сообщили Накануне.RU в администрации Пермского края.

Поучаствовать в проекте "Я – Пермь" жителей приглашают режиссёры Ольга Аверкиева и Семён Соснин. Для этого надо прислать свежие видео из личных архивов, которые отражают личное отношение к городу. Фильм на основе этих кадров станет своеобразным лоскутным одеялом, коллективным искусством о городе и том, какими жители ощущают себя в нём. О своем желании принять участие можно сообщить на почту, и вам вышлют форму заявки.

Проект "Я – Пермь", приуроченный к юбилею краевой столицы, является составляющей одного большого кинопроекта "Пермской синематеки". В неё войдут 13 документальных и игровых картин, объединенных общим названием "Пермь как фильм". Увидеть их можно будет летом 2023 г. Большинство кинопроектов реализуются при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках федеральной субсидии на реализацию мероприятий по празднованию 300-летия основания Перми.

В "Пермь как фильм" войдут киноленты и проекты, имеющие разные направленности и задачи и презентующие город с разных сторон. Например, в честь 100-летия Пермской художественной галереи, которое будет отмечаться накануне 300-летия Перми, пермскими документалистами снимается фильм о главной сокровищнице искусства Прикамья. Часть фильмов большого кинопроекта будет посвящена осмыслению истории города. Например, документалист телеканала "Культура" Валерий Тимощенко и его коллега Павел Печенкин в фильме "Семейный портрет" создадут своеобразный "семейный альбом" города, составленный из уникальной хроники 1920-1930-х гг. Режиссер Галина Красноборова обратится к архивным видео, которые хранятся дома у пермяков. Режиссер считает, что любительская кинохроника имеет непосредственное отношение к истории города. В этих кадрах – дух и движение времени, неподдельные эмоции и пейзажи, давно ставшие в наши дни "ушедшей натурой".

300-летие Пермь отпразднует в 2023 г. Город ведёт свою историю с 1723 года, когда началось строительство Егошихинского медеплавильного завода и возник посёлок при заводе. В 1971 г. город Пермь был награжден Орденом Ленина. В 2020 г. Перми было присвоено звание "Город трудовой доблести".

Теги: 300-летие Перми, фильм, Пермь как фильм



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