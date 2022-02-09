Иван Ургант высмеял охранника, разрисовавшего картину "Три фигуры" в Ельцин-центре

В эфире шоу "Вечерний Ургант" ведущий Иван Ургант высмеял охранника Ельцин-центра, который разрисовал картину ученицы Малевича Анны Лепорской "Три фигуры".

Напомним, что накануне личность вандала была установлена и представлена общественности. 60-летнего сотрудника ЧОПа поставили как раз охранять произведения искусства, однако тот, по всей видимости, решил подкорректировать часть коллекции Третьяковской галереи стоимостью в 75 млн рублей.

"Это был охранник. Он пришел и в свой первый же рабочий день пририсовал глаза. Что особенно важно, директор Центра Александр Дроздов отметил, что 60-летний охранник испортил картину с помощью фирменной ручки Ельцин-центра, - посмеялся ведущий. - Вопрос: почему подрисовал только глаза? Почему не подрисовал рты и носы? Размещаем фотографию этого охранника".

"Кстати, по этой же причине он долго и не признавался, и когда ему при помощи ручки Ельцин-центра сделали рот, он сразу сказал, что это был он", - пошутил Ургант.

Напомним, что инцидент произошел еще 7 декабря, однако в правоохранительные органы дирекция "Ельцин-центра" обратилась только 20 числа. Сумма реставрационных работ составила 250 тыс. руб. К счастью, полотно было застраховано на 75 млн руб. Несмотря на это, в полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за незначительности ущерба. Министерство культуры направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела и попросило переквалифицировать его по ст. 243 УК РФ с формулировкой "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Позднее полиция возбудила уголовное дело, а вскоре и нашла подозреваемого.