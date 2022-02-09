09 Февраля 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край
войска радиационной, химической и биологической защиты РФ, радиация, химзащита, противогаз (2018) | Фото: 40.mchs.gov.ru

Во Владивостоке на одном из предприятий произошла утечка аммиака

Во Владивостоке на ул. 3-й Шоссейной на территории торгово-производственной компании произошла утечка аммиака. Утечка произошла из-за разгерметизации вентиля холодильной установки на складе готовой продукции.

"На территории производства сработала сигнализация, до прибытия сотрудников чрезвычайного ведомства из всех помещений самостоятельно эвакуировалось около 400 человек", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

В итоге сотрудники предприятия сами ликвидировали утечку, перекрыв дублирующий вентиль. Объем утечки составил 3-5 литров. Сейчас склад, где произошла утечка, проветривают. Облако газа не наблюдалось. В МЧС заявили, что угрозы работникам предприятия и населению нет, превышения концентрации аммиака за пределами предприятия не зафиксировано.

Теги: владивосток, утечка, аммиак



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