Во Владивостоке на одном из предприятий произошла утечка аммиака

Во Владивостоке на ул. 3-й Шоссейной на территории торгово-производственной компании произошла утечка аммиака. Утечка произошла из-за разгерметизации вентиля холодильной установки на складе готовой продукции.

"На территории производства сработала сигнализация, до прибытия сотрудников чрезвычайного ведомства из всех помещений самостоятельно эвакуировалось около 400 человек", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

В итоге сотрудники предприятия сами ликвидировали утечку, перекрыв дублирующий вентиль. Объем утечки составил 3-5 литров. Сейчас склад, где произошла утечка, проветривают. Облако газа не наблюдалось. В МЧС заявили, что угрозы работникам предприятия и населению нет, превышения концентрации аммиака за пределами предприятия не зафиксировано.