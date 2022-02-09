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Политика Свердловская область
Россия выбирает талисман, Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

"Чиновникам можно все": свердловчан возмутили "спортивные сборы" Куйвашева с министрами

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил очередную порцию критики от жителей у себя в Instagram. Главу региона обвинили в том, что он и его министры являются "антимасочниками".
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Накануне губернатор выложил в соцсети короткое видео с волейбольного турнира, в котором участвовали команды правительства Свердловской области и Законодательного собрания региона.

"Я так люблю эту игру, но в этот раз не смог участвовать, нога еще не восстановилась после травмы. Пришлось болеть и немножко подсказывать депутатам", - сообщил Куйвашев.

Однако, по некоторым данным, речь идет не просто о турнире, а якобы о двухдневном семинаре в правительственном санатории "Гранатовая бухта", и программа этого "корпоратива" не ограничивается спортом.

Очень многие обратили внимание на то, что все чиновники, включая и самого губернатора, не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Сейчас на Среднем Урале наблюдается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом. Буквально накануне свердловский вице-губернатор Павел Креков призывал соблюдать меры предосторожности, в том числе, надевать маски в общественных местах.

В комментариях к записи Куйвашева уральцы выразили ему свое возмущение.

"А где маски? Мы дома сидим, а высшее общество развлекается!", "Браво, самоотмена масок. Дети дома, а губернатор развлекается. За здоровый образ жизни только для себя любимых", "Детям секции запретили, а чиновникам можно все", "Просто слов нет. Еще бы пирушку свою после игры выложили", "Тут больничный не знаешь как оформить и врача раздобыть, а они там в волейбол скачут", - пишут свердловчане.

Стоит отметить, что губернатору уже не первый раз "достается" в его Instagram. Ранее уральцы "атаковали" Куйвашева после поста о больничных. Также их встревожила поставка в область детской вакцины "Спутник М", и в соцсетях посыпалась критика в адрес главы региона.

Теги: Куйвашев, маски, волейбол



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