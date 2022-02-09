В общежитии медуниверситета в Челябинске произошел пожар

В Челябинске произошел пожар в здании общежития Южно-Уральского государственного медицинского университета, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 6 часов утра. Горела комната на восьмом этаже, площадь пожара составляла 20 кв.м. Самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. В результате возгорания никто не пострадал.

Известно, что в момент пожара в комнате никого не было. По предварительным данным, пожар мог быть спровоцирован аварийным режимом работы электрооборудования. Точную причину установят сотрудники отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории.