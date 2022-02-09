09 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Силовики в оцеплении у парламента Новой Зеландии 09.02.2022 (2022) | Фото: nzherald.co.nz Photo / Mark Mitchell

Силовики пресекли попытку прорыва в парламент Новой Зеландии

В Новой Зеландии арестованы протестующие, пытавшиеся прорвать ограждение у стен парламента.
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Митинг против антиковидных мер начался ещё вчера, однако депутаты отказываются от общения с его участниками.

Сегодня около 10.30 по местному времени демонстранты попытались прорваться непосредственно к воротам парламента. Полицейские, выстроившись цепью, оттеснили их. Протестующего, прорвавшегося за ограждение, повалили на землю, заковали в наручники и задержали.

Выяснилось, что задержанный — экс-кандидат в региональные депутаты Таранаки Бретт Пауэр, который в прошлую пятницу безуспешно пытался подать жалобу на имя министра здравоохранения.

Полиция заявляет, что признаёт право граждан на протест, однако требует от собравшихся разобрать установленные на лужайке перед зданием парламента шатры и палатки.

Что касается эвакуации незаконно припаркованных транспортных средств, мешающих движению в центре Веллингтона, то силовики рассматривают варианты, при которых можно "не подвергать опасности своих сотрудников".

Теги: Новая Зеландия, Веллингтон, протест



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