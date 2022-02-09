Силовики пресекли попытку прорыва в парламент Новой Зеландии

В Новой Зеландии арестованы протестующие, пытавшиеся прорвать ограждение у стен парламента.

Митинг против антиковидных мер начался ещё вчера, однако депутаты отказываются от общения с его участниками.

Сегодня около 10.30 по местному времени демонстранты попытались прорваться непосредственно к воротам парламента. Полицейские, выстроившись цепью, оттеснили их. Протестующего, прорвавшегося за ограждение, повалили на землю, заковали в наручники и задержали.

Выяснилось, что задержанный — экс-кандидат в региональные депутаты Таранаки Бретт Пауэр, который в прошлую пятницу безуспешно пытался подать жалобу на имя министра здравоохранения.

Полиция заявляет, что признаёт право граждан на протест, однако требует от собравшихся разобрать установленные на лужайке перед зданием парламента шатры и палатки.

Что касается эвакуации незаконно припаркованных транспортных средств, мешающих движению в центре Веллингтона, то силовики рассматривают варианты, при которых можно "не подвергать опасности своих сотрудников".