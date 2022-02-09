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Происшествия В России
Иван Белозерцев в суде (2021) | Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

СМИ: Поездки экс-губернатора Белозерцева обошлись бизнесмену Шпигелю в 167 тысяч рублей

Следствие оценило поездки бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с водителем, оплату которых оно считает взятками от предпринимателя Бориса Шпигеля, в 167 тысяч рублей.

"Следствие заменило эпизод с минивэном Mercedes на эпизод, который касается поездок Белозерцева на предоставленном ему в пользование Mercedes S350d с водителем", - сообщил источник РИА Новости.

По его данным, поездки были совершены дважды в 2019 году — из Москвы в Питер и обратно.

Ранее сообщалось, что адвокат бывшего губернатора Пензенской области попросил генпрокурора России Игоря Краснова дать оценку фальсификации доказательств по делу о коррупции.

Белозерцева задержали 21 марта 2021 года. Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре 2020 года экс-губернатор получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн рублей. В ответ глава региона должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

Ранее один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.

Теги: иван белозерцев, борис шпигель, взятки



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