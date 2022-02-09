СМИ: Mastercard снизит комиссии за переводы

Комиссии платежной системы Mastercard для денежных переводов, привязанных к номеру сотового телефона, электронной почте или аккаунту в соцсетях будут снижены.

Это произойдет с 23 апреля текущего года. Как ожидается, нововведение позволит компании конкурировать с системой быстрых платежей Банка России.

Согласно новым правилам платежной системы, комиссия за переводы будет зависеть от подключения кредитных организаций к платформе Mastercard Transfer Hub.

Если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0% за перевод; если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%; если подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%, сообщает РБК.

Тем временем, система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекратит проводить операции внутри России. Это следует из письма в адрес банков-партнеров.