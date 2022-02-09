Наценка в 5% может коснуться 60 социально значимых товаров

Министерство промышленности и торговли считает необходимым установить наценку на уровне не более 5% на примерно 60 социально значимых товаров.

Речь о таких продуктах, как овощи "борщевого набора", питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлеб. Как заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, наценку стоит сделать минимальной лишь для нескольких наименований в каждой категории.

Обсуждаемая мера может быть реализована, когда ведомства договорятся. Тем временем, Минсельхоз занимает более жесткую позицию, предлагая установить наценку не выше 5% товаров внутри четырех категорий, но на все наименования сообщают "Известия".

Напомним, ФАС поручила своим локальным управлениям провести совещания с местными ритейлерами с тем, чтобы компании добровольно ограничили свою наценку на базовые продукты. Как результат, к сокращению надбавки уже присоединились продавцы Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской, Омской областей и Республики Адыгея.