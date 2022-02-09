В московских СИЗО увеличилось число бизнесвумен

В СИЗО Москвы отмечается рост числа женщин-предпринимательниц.

ПО словам председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) города Георгия Волкова, за экономические преступления гораздо чаще стали арестовывать женщин, в том числе пожилых.

Как отметил представитель комиссии, многим суд мог избрать более мягкую меру пресечения.

Волков совместно с московским уполномоченным по правам бизнесменов Татьяной Минеевой также посетил женский московский СИЗО "Печатники" и заявил, что правозащитники рассмотрят все поступившие от заключенных жалобы, в том числе касающиеся их здоровья, сообщает "Газета ОНК".

Напомним, Владимира Путина порадовала статистика сокращения заключенных в российских исправительных учреждениях: "В 2000 году это уже точно – 1,06 миллиона, в 2021-м – 483 тысячи. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная". Чуйченко подтвердил: в изоляторах находится 109 тысяч человек.