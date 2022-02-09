09 Февраля 2022
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Общество В России
Ирина Яровая (2019) | Фото: duma.gov.ru

Российских водителей будут жестче наказывать за вождение без прав

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая представила предложения по ужесточению наказания для водителей, которые были лишены прав.

Это произошло на заседании рабочей группы парламента по подготовке изменений в законодательство, устанавливающих ответственность за опасное вождение. Как заявила депутат, в первом полугодии 2021 года суды рассмотрели 52 тыс. 607 дел по факту управления транспортном лишенных прав.

Сегодня для водителей, лишенных права управления транспортным средством, предусмотрен штраф в размере 30 тыс. и другие виды наказания.

Согласно предложению Яровой, административная ответственность должна быть увеличена. Как именно она будет ужесточаться, вице-спикер Госдумы и ее представитель не сообщили, пишут "Ведомости".

Напомним, первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать прав водителей-новичков после трех и более ДТП.

Теги: водители, права, авто



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