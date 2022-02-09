На продажу SIM-карт предложили ввести лимит

Депутаты Госдумы выступили с инициативой об ограничении числа оформляемых SIM-карт на одного человека.

Как предполагается, речь идет о трех штуках — у всех операторов мобильной связи. Как считают народные избранники, такая мера должна снизить оборот серого рынка SIM-карт и предотвратить их попадание в руки мошенников.

Кроме того, парламентарий Олег Матвейчев предложил идею создания единой информационной системы сотовых операторов для учета количества телефонных номеров, оформленных на одно и то же физическое лицо.

Как отметил депутат, бывают случаи, когда недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют SIM-карты на паспортные данные ничего не подозревающих клиентов. В итоге все эти мобильные номера оказываются в распоряжении неизвестных третьих лиц, в том числе и мошенников, пишут "Известия".

Мобильные операторы данную инициативу не поддержали, так как она не соответствует современным реалиям, поскольку люди могут покупать по несколько десятков SIM-карт, например, для системы "умного дома", или для старших или младших родственников.

Напомним, в 2019 году в Госдуме предложили Роскомнадзору провести перепись всех SIM-карт в России.

Кроме того, ведомству было предложено запустить федеральную платформу-агрегатор для фиксации количества сим-карт у отдельного гражданина или компании.