09 Февраля 2022
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Общество В России
SIM-карта (2015) | Фото: your-mobila.ru

На продажу SIM-карт предложили ввести лимит

Депутаты Госдумы выступили с инициативой об ограничении числа оформляемых SIM-карт на одного человека.

Как предполагается, речь идет о трех штуках — у всех операторов мобильной связи. Как считают народные избранники, такая мера должна снизить оборот серого рынка SIM-карт и предотвратить их попадание в руки мошенников.

Кроме того, парламентарий Олег Матвейчев предложил идею создания единой информационной системы сотовых операторов для учета количества телефонных номеров, оформленных на одно и то же физическое лицо.

Как отметил депутат, бывают случаи, когда недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют SIM-карты на паспортные данные ничего не подозревающих клиентов. В итоге все эти мобильные номера оказываются в распоряжении неизвестных третьих лиц, в том числе и мошенников, пишут "Известия".

Мобильные операторы данную инициативу не поддержали, так как она не соответствует современным реалиям, поскольку люди могут покупать по несколько десятков SIM-карт, например, для системы "умного дома", или для старших или младших родственников.

Напомним, в 2019 году в Госдуме предложили Роскомнадзору провести перепись всех SIM-карт в России.

Кроме того, ведомству было предложено запустить федеральную платформу-агрегатор для фиксации количества сим-карт у отдельного гражданина или компании.

Теги: SIM-Карты, Госдума, связь, мошенники



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