Банки раскритиковали проект о сдаче биометрии через приложение

Банкиры требуют доступа к информации о том, каким образом россияне подают биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС) – через точки приема этих данных (МФЦ или банковские отделения) или самостоятельно, через специальное мобильное приложение.

Об этом говорится в заключении Национального совета финансового рынка (НСФР) на проект постановления кабмина РФ, устанавливающий правила самостоятельной сдачи биометрии гражданами в Единую биометрическую систему.

Как отмечают в НСФР, если кредитные организации не будут знать о способе подачи биометрии, ряд их клиентов может быть дискриминирован, когда опция предоставления слепка лица и голоса через мобильное приложение будет введена в оборот. Отмечается, что от того, как именно были поданы данные, зависит контур доступных клиенту банковских услуг – кредитные организации могут сузить линейку предложений для всех клиентов из-за сравнительно более высокого риска обслуживания физлиц, направивших биометрию через приложение.

Как отмечается в письме, в настоящее время достоверность и качество таких данных остается под вопросом. Национальный совет просит наделить банки, если они сомневаются в достоверности собранных самостоятельно биометрических данных россиянина, при предоставлении дистанционных услуг иметь право обратиться к оператору ЕБС с просьбой провести проверку достоверности данных, пишут "Ведомости".

Напомним, в России, возможно, будут собирать биометрию в единую систему в МФЦ.

В 13 субъектах страны допустили, что эта услуга будет предоставляться в центрах "Мои документы". Среди них - Тульская область, Еврейская автономная область и Алтайский край.