09 Февраля 2022
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Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: суд освободил Ананьева от долгов на 400 млн рублей

Арбитражный суд Московского округа отменил решение о привлечении бывшего бенефициара Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева к субсидиарной ответственности по долгам девелопера A Project Development.

Сумма задолженности оценивается в 400 млн руб. Также суд отправил на новое рассмотрение вопрос об ответственности Ананьева за разорение APDevelopment, который строил элитную недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Аналогичное решение суд принял в отношении бывшего гендиректора APDevelopment Аркадия Акимова.

Отмечается, что в 2020 году, на момент подачи конкурсным управляющим APDevelopment заявления о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности, в реестре требований кредиторов были его неисполненные обязательства на 242 млн руб., после этого суд признал обоснованными требования кипрской Kipford Ventures Ltd еще на 166 млн руб.

Суд в предыдущих инстанциях посчитал, что Ананьев контролировал проект ЖК Lion Gate, во время реализации которого у девелопера возник долг перед Промсвязьбанком. На основании этой задолженности банк подал иск о признании APDevelopment банкротом, который был удовлетворен в июле 2020.

Согласно условиям кредита, который выдал Автовазбанк, входивший в то время в группу Промсвязьбанка, девелопер должен был передать жилой комплекс в ипотеку, но этого не сделал, пишет "Коммерсант".

Теги: Ананьев, суд, Project Development, Промсвязьбанка



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